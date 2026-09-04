Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı!
Giriş Tarihi: 4.09.2026 21:07

Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı!

Kayserispor, Vanspor FK forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

DHA
Oğulcan Çağlayan, Kayserispor’a imza attı!
  • ABONE OL

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibi son olarak Vanspor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #OĞULCAN ÇAĞLAYAN #VANSPOR FK #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA