Okan Buruk, Osimhen’in durumunu açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haftaya lider girdiklerini hatırlatan Buruk, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Buraya lider geldik, yine lider yolumuza devam ediyoruz. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı ile ikinci yarı arasında tabii ki fark var. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin uzun toplarla da girdiği pozisyonlar vardı. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Savunma dizilişi anlamında hatalarımız oldu. Ancak genel olarak oyuna hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama biri penaltıdan, diğeri kornerden iki gol yedik. Geçen hafta da iki tane duran toptan gol yemiştik. Bunlarla ilgili çalışacağız." dedi.

KADİR SAĞLAM'A TEPKİ

Hakem Kadir Sağlam'ın performansından iki takımın da memnun olmadığını savunan Buruk, "Hakem performansından kimse mutlu değil. Nuri hoca da maçtan sonra bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü, ben sarı kart gördüm. Sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluyoruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak?" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, savunmada bireysel hatalara değinerek şunları kaydetti:

"İlk yarıda neredeyse verdiğimiz pozisyon yoktu. Rakibi kalemize getirmedik. İkinci yarı zaman zaman uzun gelen topla da verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Maç 1-1'e gelince kötü oynadık. 2-2'den sonraki değişikliklerle rakip alanda daha çok vardık. Pozisyonlara girdik. Bir duran toptan gol attık ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı, o da ofsayt olduğu için verilmedi. Yine üretkendik, pozisyona girdik. Bence Torreira'nın golü hazırlanış anlamında birçok kişinin dokunduğu, tek paslarla birlikte güzel bir gol oldu. Ancak hem duran topta hem oyun içerisindeki dizilişlerimizde ve savunma hamlelerimizde bazen zamanlama hataları yaptık. Oyuncular bazen, 'Bu topa nasıl olsa vururum, bu topu alırım, bu topu dönüp alırım.' diye düşünmüş olabilir. Futbolda hiçbir zaman bu rahatlığa yer yok. Ne kadar rahat olursanız o kadar çok pozisyon verirsiniz. Bu rahatlığı bitirmemiz gerekiyor. Yani bazen fazla özgüven çok fazla pozisyon verdiriyor."

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan Victor Osimhen'in uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

Osimhen'in kontrollerinin yarın yapılacağını dile getiren Buruk, "Kasık sakatlıkları diğerlerine göre iyileşme süreci daha kısa. İnşallah en kısa zamanda döner. Beş gün sonra Sporting maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımız yetişir." diye konuştu.

DENİZ GÜL VE RAFAEL LEAO SÖZLERİ

Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül'ün fiziksel olarak hazır olmadığını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "İkisi de tam hazır değil. Bu tür yüzde 100 hazır olmadan oynattığımız oyuncular sakatlık riski oluşturabiliyor. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisinde. Onları bir an önce takım seviyesine getirmek gerekiyor. Leao bir sakatlıktan çıktı ve 10 günlük bir antrenman eksiği vardı. Burada başladı, iki gün bizle çıktı. Leao'yu iyi ve doğru kullanmak gerekiyor. Patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Hem birebiri oynayan hem savunma arkası koşular atan bir oyuncu. Sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bugün oyuna erken bir şekilde almama nedeni buydu. Barış da daha önce santrforda bizim için iyi işler yaptı. Biraz süreye ihtiyacımız var. Türkiye'de kendimizi hep küçük gördüğümüz için buradaki oyuncular sanki hazır değil, Avrupa'dan gelen oyuncuları hep hazır görürüz. Maalesef bizde gelen oyuncular çok hazır durumda olmuyor. Bu süreçte de testlerini yaptık. Onların ekstra çalışmalarını da yapacağız. Ancak oynayabilirler, oynayamaz değiller. Oynadıkları zaman sakatlık riski oluşabilir." değerlendirmelerini yaptı.

"HEM SARA HEM DE TORREIRA'YI ÇOK BEĞENDİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Gabriel Sara ile Lucas Torreira'nın performansını övdü.

Orta saha oyuncuları Lucas Torreira ve Gabriel Sara ile ilgili konuşan Buruk, "Hem Gabriel Sara'yı hem Torreira'yı çok beğendim. İkisi de birer golle süsledi. Orta saha oyuncularından istediğimiz savunma yönlerini iyi bir şekilde yapıp gol bulması çok sevindirici. Sara'nın performansının çok daha artacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Leroy Sane'yi Yunus Akgün'ün sağdaki yüksek performansından dolayı solda kullandığını anlatan Buruk, "Leroy'un solda oynadığı çok fazla maçı var. Kaleye dikine gitti, savunma arkası koşu yaptı. Bir tane tersten gelip kafa vuruşu vardı. Sağ taraftan gelen ortaya gidip kafa vurması beni sevindiren şeylerden biri. Hem savunma görevini iyi yaptı hem hücum görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Sağ tarafta oynayan Yunus çok formda. Yunus'un çok formda olması sağ tarafı bozmama nedenim. Sane'nin de sol tarafta oynadığı çok fazla maç var. O da dikine kaleye gidebilen bir oyuncu. Bence forvet arkasında da Sane'yi kullanabiliriz. Önemli olan bu tür çok mevkili oyuncularla bizim hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşmamız." ifadelerini kullandı.

Aleksey Batrakov ve Gabriel Sara'nın üçüncü haftadaki Göztepe maçındaki performansını beğendiği için bugün maça onlarla başladığını aktaran Buruk, "Orijinal yerlerine baktığımızda Gabriel Sara, 8 numaradır, Batrakov da 10 numaradır. Biz de orijinal yerlerinde oynattık. Göztepe maçının ikinci 45 dakika oynadığımız oyun çok hoşuma gitmişti. Bu oyunu oynama nedenim geçen haftaki iyi işlerdi." diye konuştu.

"YABANCI KURALI HERKESİ ÇOK ETKİLEDİ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yabancı oyuncu kuralının Süper Lig'deki tüm kulüpleri olumusuz etkilediğini iddia etti.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermedikleri Kaan Ayhan ile görüştüğünü ve kararını anlattığını söyledi.

Yabancı oyuncu kuralının tüm takımları zorladığını ileri süren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok takımda eksik kalan yer var. Yabancı kuralı herkesi çok etkiledi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi arenasına bence çok daha iyi kadrolarla girebilirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor da Konferans Ligi'ne en iyi şekilde girebilirdi. Bu kuralla her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Yabancı kuralı nedeniyle çok fazla yerimiz yoktu. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya değiştireceğiz ama o değişimler de kolay olmuyor. Her istediğimiz en mükemmel olmadı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. Bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Bu kuralı neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp, 'Bu yüzden yaptık.' dese. En iyi kadroyu oluşturamamamızın nedenlerinden biri de yerimiz olmaması. Bu değişimleri yapamadık. Elimizdeki oyuncular da değerli ve düzeni de hemen bozmak istemiyorsunuz. Birçok kulüp bence çok büyük zararlar etti."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör