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Giriş Tarihi: 5.09.2026 00:48

PSG, sahasında Monaco'ya mağlup!

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Monaco'ya 2-1 mağlup oldu. Monaco sezona 3'te 3 ile başlarken, PSG henüz galibiyetle tanışamadı.

PSG, sahasında Monaco’ya mağlup!
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Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Monaco'yu ağırladı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

PSG'nin tek sayısı 31.dakikada Marquinhos'tan gelirken, Monaco'ya galibiyeti getiren golleri; 58. dakikada Nazinho ve 72.dakikada Stanis Idumbo Muzambo kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Monaco, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Henüz galibiyetle tanışamayan PSG ise 2 puanla 12. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta PSG, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Monaco ise Strasbourg'u konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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PSG, sahasında Monaco'ya mağlup!
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