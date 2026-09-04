Salah: Meydan okumaya geldim

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Mısırlı süper stardan satırbaşları: "Gençliğimden beri motivasyon olmadan başarılı olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım ama hâlâ yeni bir mücadele arıyorum. O yüzden buradayım. Umarım Avrupa'da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz."

'ÇOK HEYECANLANDIM'

"Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım."

'BAŞKANIN HIRSI İKNA ETTİ'

"Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Başkanın göreceğim sevgiyle ilgili söylediklerinden sonra "Bunu görmeyi gerçekten çok isterim." diye düşündüm. Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm.