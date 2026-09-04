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Giriş Tarihi: 4.09.2026 17:39

Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçı mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA
Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçı mesaisi sürüyor!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4'üncü haftasında Papara Park'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 13.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçı mesaisi sürüyor!
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