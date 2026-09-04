Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan dönüyor Batrakov ilk 11’de
Giriş Tarihi: 4.09.2026

Uğurcan dönüyor Batrakov ilk 11’de

Uğurcan dönüyor Batrakov ilk 11’de
  • ABONE OL
Erzurum ve Göztepe galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek isteyen G.Saray, deplasmanda bugün Başakşehir'e konuk olacak. 7 puanla averajla haftaya lider giren Aslan'ın alacağı 3 puan konumunu sağlamlaştıracak. Geçen hafta ağrıları nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarılan kaleci Uğurcan, eldivenleri devralacak. Ayağındaki problem devam eden Barış Alper kadroda olmayacak. Yeni transferler Leao ile Deniz Gül ise görev verilmesi halinde ilk kez forma giyecek. Geçen hafta Göztepe önünde ikinci yarıda oyuna giren Batrakov, bu kez as kadroda şans bulacak.
#BAŞAKŞEHİR #BARIŞ ALPER #DENİZ GÜL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan dönüyor Batrakov ilk 11’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA