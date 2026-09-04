Uğurcan dönüyor Batrakov ilk 11’de

Erzurum ve Göztepe galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek isteyen G.Saray, deplasmanda bugün Başakşehir
'e konuk olacak. 7 puanla averajla haftaya lider giren Aslan'ın alacağı 3 puan konumunu sağlamlaştıracak. Geçen hafta ağrıları nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarılan kaleci Uğurcan, eldivenleri devralacak. Ayağındaki problem devam eden Barış Alper
kadroda olmayacak. Yeni transferler Leao ile Deniz Gül
ise görev verilmesi halinde ilk kez forma giyecek. Geçen hafta Göztepe önünde ikinci yarıda oyuna giren Batrakov, bu kez as kadroda şans bulacak.