Wilfried Zaha’ya İtalyan devi talip oldu

Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Roma'nın, bonservisi elinde bulunan Wilfried Zaha'yı takibe aldığı iddia edildi.

La Gazzetta'nın haberine göre, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin transfer döneminin sona ermesine rağmen kadroya takviye yapmak istediği ve bu nedenle bonservisi elinde bulunan oyunculara yöneldiği aktarıldı. İtalyan ekibinin bu bölge için en uygun aday olarak Zaha'yı belirlediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon MLS ekiplerinden Charlotte FC'de forma giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, 13 maçta görev aldı.

33 yaşındaki Zaha, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör