550 milyon €’luk dev derbi

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi geldi çattı. F.Bahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy'de oynanacak dev maçta kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Sezona kötü başlayan, sonrasında toparlanan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürme peşinde. Geçen hafta Çorum'a (6-2) fark atan siyah-beyazlılar da derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Transferlerle güçlenen iki takımın kadro değeri 550 milyon Euro'ya (Yaklaşık 31 milyar TL) ulaştı. 7 takviyeyle 282.7 milyon Euro'yu gören İsmail Kartal'ın F.Bahçe'sinin en pahalısı 55 milyonluk Greenwood. 10 transfer yapan İtaliano liderliğindeki Beşiktaş'ın ise 267.35 milyon Euro. En değerli isim 35 milyon Euro ile Vlahovic oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör