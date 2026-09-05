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Giriş Tarihi: 5.09.2026

550 milyon €’luk dev derbi

Saat 20.00'de başlayacak zorlu randevuda iki ezeli takım hanesine 3 puan yazdırıp yükselişini sürdürmek için sahaya çıkacak 550 milyonluk kadrolarıyla birbirlerine kafa tutacak Kanarya'nın en pahalısı ismi Greenwood (55), Kartal'ın ise Vlahovic (35

Ogün ŞAHİNOĞLU
550 milyon €’luk dev derbi
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Süper Lig'de sezonun ilk derbisi geldi çattı. F.Bahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy'de oynanacak dev maçta kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Sezona kötü başlayan, sonrasında toparlanan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürme peşinde. Geçen hafta Çorum'a (6-2) fark atan siyah-beyazlılar da derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Transferlerle güçlenen iki takımın kadro değeri 550 milyon Euro'ya (Yaklaşık 31 milyar TL) ulaştı. 7 takviyeyle 282.7 milyon Euro'yu gören İsmail Kartal'ın F.Bahçe'sinin en pahalısı 55 milyonluk Greenwood. 10 transfer yapan İtaliano liderliğindeki Beşiktaş'ın ise 267.35 milyon Euro. En değerli isim 35 milyon Euro ile Vlahovic oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HALİL UMUT MELER #BEŞİKTAŞ #KADIKÖY #F BAHÇE #SÜPER LİG

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550 milyon €’luk dev derbi
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