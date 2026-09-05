Bandırmaspor, Boluspor’u 6 golle mağlup etti!

Bandırmaspor'un gollerini 16 ve 33. dakikalarda Badji, 20 ve 24. dakikalarda Bruno ile 37 ve 79. dakikalarda Kehinde kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 9'a yükseltti.

Marmara'daki maçta farklı mağlup olan Boluspor ise henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör