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Giriş Tarihi: 5.09.2026 18:08

Bandırmaspor, Boluspor’u 6 golle mağlup etti!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Boluspor’u 6-0’lık skorla geçti.

Bandırmaspor, Boluspor’u 6 golle mağlup etti!
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Müsabaka Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynandı.

Mücadelede Melek Dakan düdük çaldı. VAR'da Melis Özçiğdem görev aldı.

Bandırmaspor, Boluspor karşısında 6-0'lık skorla galip geldi.

Bandırmaspor'un gollerini 16 ve 33. dakikalarda Badji, 20 ve 24. dakikalarda Bruno ile 37 ve 79. dakikalarda Kehinde kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 9'a yükseltti.

Marmara'daki maçta farklı mağlup olan Boluspor ise henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BANDIRMASPOR #BOLUSPOR #1. LİG

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Bandırmaspor, Boluspor’u 6 golle mağlup etti!
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