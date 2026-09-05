Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’ten Orkun Kökçü’ye Messi benzetmesi!

Performansı ile ilgili soruya Dusan Vlahovic, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım" cevabını verdi.

Vincenzo Italiano ile daha önce de çalışmış olmasının hatırlatılması sonrası Dusan Vlahovic, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var" ifadelerini kullandı.