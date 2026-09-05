Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’ın gol hasreti sona erdi!

Trendyol Süper Lig
'in 4. haftasında Beşiktaş
, deplasmanda Fenerbahçe
ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz
, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.
26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.
Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.
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Hakan Kurt - Editör