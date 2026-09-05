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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:47

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın gol hasreti sona erdi!

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırdı ve uzun süredir devam eden gol hasretini noktaladı.

İHA
Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’ın gol hasreti sona erdi!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.

26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #RIDVAN YILMAZ #TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın gol hasreti sona erdi!
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