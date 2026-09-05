Büyük zarar

Süper Lig'in 4 Büyükleri, bu yaz transfer döneminde yabancı oyuncu fazlalılığının sıkıntısını yaşadı. 10+4 kuralına uymakta zorlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile Trabzonspor, geçmişte bonservis ödediği 10 yabancı futbolcuyu başka takımlara yok pahasına gönderdi. 68.4 milyon Euro yatırım yapılan bu isimlerden sadece 4 milyon Euro gelir elde edilirken bakiyeye 64.4 milyon Euro (3 milyar 625 milyon TL) zarar yazıldı. F.Bahçe ve Beşiktaş'ta 4'er, G.Saray ve Beşiktaş'ta da 1'er oyuncu ya serbest kaldı ya da bedelsiz yollar ayrıldı.

NELSSON BEDAVAYA GİTTİ

Sarı-lacivertlilerde 14 milyon Euro'ya mâl olan Amrabat bedavaya Ajax'a gitti. 9.7'ye alınan Fred'in Mineiro'ya gidişinden 2 milyon Euro kazanıldı. 8.3 milyon Euro'ya gelen Becao bedelsiz ayrıldı. Kasadan 6.5 çıkarılan Livakovic de 2 milyona Barcelona'nın yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta Al-Musrati 12'ye gelip serbest kalırken, Onana (4 bonservis- serbest kaldı), Hadziahmetovic (3.2-serbest kaldı) ve Joao Mario'da da (2-bedelsiz) durum aynı oldu. G.Saray'ın 7 milyon Euro yatırım yaptığı Nelsson, sözleşme feshinin ardından Nordsjaelland'a gitti. Trabzon'da ise 1.7'ye alınan Draguş, bedelsiz FCSB'ye imza attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör