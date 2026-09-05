CANLI | Fenerbahçe – Beşiktaş maçı! Dev maç öncesi son gelişmeler...

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. Cezası devam eden Mert Hakan Yandaş da bu maçta görev yapamayacak.

ITALİANO'NUN EN BÜYÜK KOZU VLAHOVİC OLACAK

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun derbi maçtaki en büyük kozu Dusan Vlahovic olacak.

13 Ağustos'ta Beşiktaş'a transfer olan Dusan Vlahovic, ilk olarak Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris maçının son 30 dakikasında görev aldı. Üç gün sonra ligde Alanyaspor'a karşı yine son 30 dakikada görev yapan Valhovic, alışma süresini atlatınca Kaouno Zalgiris rövanşında 11'deki yerini aldı. Bu üç maçta gol atamayan Dusan Vlahovic kendinden beklenen patlamayı Fenerbahçe maçı öncesinde yaptı. Geçen hafta 6-2 kazanılan Çorum FK mücadelesinde 3 gol birden atan Vlahovic, Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya büyük güven verdi ve derbide teknik direktörün en büyük kozu haline geldi.