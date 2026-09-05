CANLI | Fenerbahçe – Beşiktaş maçı! Dev maç öncesi son gelişmeler...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Taşkınsoy üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER!
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi
BEŞİKTAŞ: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic
REKABETTE 365'İNCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihi rekabette 365'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler, 137 galibiyet aldı. Beşiktaş, 130 maçta galip gelirken 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 504 gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılar 463 gol buldu.
İSMAİL KARTAL, BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Tecrübeli teknik adam, 5 maçta 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İsmail Kartal'ın öğrencileri 9 gol atarken kalelerinde 3 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. Cezası devam eden Mert Hakan Yandaş da bu maçta görev yapamayacak.
ITALİANO'NUN EN BÜYÜK KOZU VLAHOVİC OLACAK
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun derbi maçtaki en büyük kozu Dusan Vlahovic olacak.
13 Ağustos'ta Beşiktaş'a transfer olan Dusan Vlahovic, ilk olarak Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris maçının son 30 dakikasında görev aldı. Üç gün sonra ligde Alanyaspor'a karşı yine son 30 dakikada görev yapan Valhovic, alışma süresini atlatınca Kaouno Zalgiris rövanşında 11'deki yerini aldı. Bu üç maçta gol atamayan Dusan Vlahovic kendinden beklenen patlamayı Fenerbahçe maçı öncesinde yaptı. Geçen hafta 6-2 kazanılan Çorum FK mücadelesinde 3 gol birden atan Vlahovic, Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya büyük güven verdi ve derbide teknik direktörün en büyük kozu haline geldi.
15 YILLIK DEPLASMAN HASRETİNE 2020'DE SON VERMİŞTİ
Beşiktaş, 2005'teki tarihi 4-3'lük galibiyetin ardından 15 yıl rakibini deplasmanda yenemedi. 2020 yılına kadar Kadıköy'den mağlubiyet ya da beraberliklerle dönen siyah beyazlılar, 15 yıllık deplasman galibiyeti hasretine 29 Kasım 2020'de yine 4-3'lük skorla son verdi.
Siyah-beyazlılar Fenerbahçe ile bu tarihten sonra deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan son derbi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.