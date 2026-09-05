Erzurumspor, Konyaspor’u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi Eren Tozlu'nun 17. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Erzurum ekibi, bu sonuçta ligde ilk galibiyetini aldı. Konyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

Maçtan önce iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan uzak köşeye ortaladığı topu Giorbelidze, voleyle içeri çevirdi. Penaltı noktasında boş pozisyondaki Baiye'nin ayak içiyle vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi.

17. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Orta sahadaki baskının ardından sol kanattan Giorbelidze'nin uzak direğe ortasında yükselen Eren Tozlu, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Konyaspor'da Baniya'nın hatasıyla topu bir anda önünde bulan Mustafa Fettahoğlu, ceza alanının dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada soldan gelişen atakta Gonçalves'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Melih İbrahimoğlu ayağının içiyle vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in şutunda, top auta gitti.

62. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi. Eren Tozlu'nun yükselen topa röveşatasında, meşin yuvarlak Adil Demirbağ'ın dizinden sekip üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Dompe'nin ortaladığı topu arka direkte Andzouana kafayla indirdi. Kale alanı ön çizgisinden Mustafa Muhammed'in röveşatasında top, direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu (Dk. 59 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 87 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 59 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 64 Cardoso)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya (Dk. 71 Dompe), Adil Demirbağ, Masuaku (Dk. 46 Toth), Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Emir Bars), Jevtovic, Muleka, Gonçalves, Colley (Dk. 46 Deniz Türüç), Enis Destan (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Gol: Dk. 17 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Baniya, Dk. 45+1 Jevtovic, Dk. 45+2 Muleka, Dk. 72 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 76 Rodriguez (Erzurumspor FK)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör