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Giriş Tarihi: 5.09.2026 18:11

Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

İHA
Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplandı. Özellikle Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlar meşale yakarak tezahüratlarla derbiye hazırlandı.
Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra ise maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi
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