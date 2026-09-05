Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplandı. Özellikle Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlar meşale yakarak tezahüratlarla derbiye hazırlandı.Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra ise maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı.