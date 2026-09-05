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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:41

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbi serisi bitti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbilerde 9 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş maçında son buldu.

İHA
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın derbi serisi bitti!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti. Sarı-lacivertlilerin başına 4. kez geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, bu dönemindeki ilk derbisini kaybetti. 2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 10 kez rakip olan Kartal, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Deneyimli çalıştırıcının bu derbiyle 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe yönetiminde Beşiktaş'a karşı daha önce 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyordu. 65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılara karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #İSMAİL KARTAL #TRENDYOL SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbi serisi bitti!
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