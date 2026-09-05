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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:40

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan ilk derbi golü!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Milan Skriniar, derbilerde ilk kez gol attı.

İHA
Fenerbahçe’de Milan Skriniar’dan ilk derbi golü!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken tek golünü Milan Skriniar'ın ayağından buldu. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde tüm maçlarda forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Skriniar, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Derbinin 26. dakikasında sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki karambolde dokunuşu yapan Slovak defans, takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılara karşı savunmada kritik müdahalelerde de bulunan Skriniar, mücadelesiyle tribünlerden sık sık alkış aldı.

Derbide sarı kart da gören Milan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #MİLAN SKRİNİAR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan ilk derbi golü!
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