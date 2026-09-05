Fenerbahçeli taraftar derbi sırasında vefat etti!

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi oynandığı sırada kalp krizi geçiren taraftarı Yaşar Gerçek'in vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş, hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek için bir taziye mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlılar açıklamasında, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör