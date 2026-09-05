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Giriş Tarihi: 6.09.2026 01:26

Fenerbahçe’nin rakibi Roma’ya 4 dakika yetti!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Roma, Serie A’nın 3. haftasında sahasında Atalanta’yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin rakibi Roma’ya 4 dakika yetti!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma, Serie A'nın 3. haftasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Gasperini'nin takımı Roma, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Atalanta maçın 47. dakikasında Ederson ile öne geçti. Roma bu gole cevabı ancak 89. dakikada Hermoso ile verebildi. Son bölümde baskısını artıran Başkent ekibi 90+3. dakikada Soule'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Roma maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 9'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Atalanta ise 6 puanda kaldı. Roma, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe’nin rakibi Roma’ya 4 dakika yetti!
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