Fenerbahçe’nin rakibi Roma’ya 4 dakika yetti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma, Serie A'nın 3. haftasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Gasperini'nin takımı Roma, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Atalanta maçın 47. dakikasında Ederson ile öne geçti. Roma bu gole cevabı ancak 89. dakikada Hermoso ile verebildi. Son bölümde baskısını artıran Başkent ekibi 90+3. dakikada Soule'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Roma maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 9'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Atalanta ise 6 puanda kaldı. Roma, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör