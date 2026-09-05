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Giriş Tarihi: 5.09.2026 17:50

Galatasaray'da Sporting maçı mesaisi başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklara start verildi.

AA
Galatasaray’da Sporting maçı mesaisi başladı!
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenen sarı-kırmızılı takım, 9 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Sporting müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #SPORTİNG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Galatasaray'da Sporting maçı mesaisi başladı!
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