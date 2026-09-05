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Giriş Tarihi: 5.09.2026 14:47 Son Güncelleme: 5.09.2026 14:49

Galatasaray'da yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'da yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İHA
Galatasaray’da yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Galatasaray'da yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı!
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