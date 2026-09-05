Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, çabukluk ve reaksiyona yönelik antrenmanın ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, tam sahada yapılan taktiksel çalışmalar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör