Hull City, Aston Villa ile yenişemedi!

Premier Lig'in 3. haftasında oynanan maçta Hull City, sahasında Aston Villa 0-0 berabere kaldı.

Ligin ilk iki haftasında gol yemeyen ve gol atamayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede ilk golünü bulmak için yüklenen Aston Villa, ilk 15 dakikada Nicolas Jackson ve George Hemmings ile tehlikeli geldi. Jackson'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta giderken, Hemmings'in yakın mesafeden şutunda kaleci Konstantinos Tzolakis meşin yuvarlağı bacaklarıyla çeldi.

Bu bölümde soldan gelişen Hull City atağında Ryan Giles'in ceza alanına sert ortaladığı topa Oli McBurnie yetişemedi.

Rakibinin yarım saatlik ablukasında, 5'li savunmasıyla hemen hemen hiç açık vermeyen Hull City, 37. dakikada Muhammed Belloumi ve 38. dakikada Regan Slater ile uzaktan Aston Villa kalesini yokladı. İki şutta da kaleci Zion Suzuki, yatarak topu kontrol etti.

İlk yarının son dakikasında iki takım da ani ataklarıyla tribünlerini heyecanlandırdı ancak ceza alanını teğet geçen ortaların ardından devre golsüz eşitlikle sona erdi. 45 dakika boyunca yüzde 70 topla oynama oranını yakalayan Aston Villa soyunma odasına tek isabetli şutla giderken, ev sahibi ekip 3 isabetli şut üretti.

Aston Villa, ikinci yarıya net gol şanslarıyla başladı. Nicolas Jackson'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan John McGinn'in vuruşunda, top üstten auta gitti. 53. dakikada soldan ceza alanına giren Hemmings'in çıkardığı topu bomboş pozisyondaki Emiliano Buendia üstten auta gönderdi.

65. dakikada korneri paslaşarak kullanan Belloumi'nin sağ taraftan sol ayağıyla çektiği sert şutta, top üst direkten döndü.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 75. dakikada Matteo Ruggeri, Alejandro Garnacho ve Alysson'u oyuna alarak gol için son hamlelerini yapsa da kalan bölümde skor tabelasını değiştirmeye daha çok Hull City yaklaştı.

89. dakikada sol taraftan ortalanan topu McBurnie, Cho'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun zayıf kalan vuruşunda, kaleci Suzuki gole izin vermedi.

90. dakikada yine sol taraftan Giles'in ortaladığı topu ceza alanındaki McBurnie auta gönderdi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Premier Lig'de Arsenal ile birlilkte gol yemeyen iki takımdan biri olan Hull City, üçüncü haftada da kalesini gole kapadı.

Hull City, ilk haftada Manchester United'ı 2-0, ikinci hafta da da Coventry City'yi 1-0 mağlup etmişti.

Geçen sezona ilk 3 haftada gol atamadan başlayan Aston Villa, bu sezon da 3 maçını golsüz geçti.

Lig tarihinde daha önce Ipswich Town, 1969-1970 ve 1970-1971 sezonlarında ilk üç maçında gol atamamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör