Kalplerin Kadıköy'de atacağı dev maç öncesi gözler golcülerin üzerinde olacak. 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen yeni transfer 1.94'lük Vedat Muriqi, sezona hızlı girdi. 6 maçta ağları 3 kez sarsan Kosovalı forvet, ligde 2, Avrupa'da 1 gol kaydetti ve bunu 9 isabetli şutta gerçekleşirdi. Beşiktaş'ı daha önce 3 kez avlayan Muriqi, F.Bahçe forması altında 1 gol attı. Bir başka yeni takviye Mason Greenwood da 9 maçta 4 gol kaydetti. İki oyuncu, fileleri 7 kez buldu. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın yeni takviyesi 1.90'lık Dusan Vlahovic de taraftarını coşturdu. Avrupa'yı ve Alanya'yı boş geçse de ligde Çorum'a hat-trick yaptı. 4 karşılaşmada boy gösteren Sırp santrfor, 9 isabetli şutta ağları 3 kez havalandırdı.



ÇAĞLAR GÖNDERİLDİ!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, 2024- 25 sezonu başında satın alma opsiyonunu kullanarak Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro'ya aldığı milli futbolcuyu bedavaya gönderdi. 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Çağlar da dün sağlık kontrollerinden geçerek Çorumspor'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de tam 6 farklı sakatlık yaşamış ve sahaya çıkmakta zorlanmıştı.



AGBADOU YERİNE EMİRHAN

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, kadroda tek değişiklik yapacak. Savunmada Agbadou'nun yerine Emirhan'ı koyacak deneyimli hoca, hücumda Vlahovic, Trossard ve Cerny'yi kullanmayı planlıyor. Kaptan Orkun ise derbi haftasında hocasının yardımcısı gibiydi. Milli yıldız, özellikle takıma yeni katılan isimlere oynayacakları maçın önemini anlatarak motive etti.



KADIKÖY KAPALI GİŞE

Derbi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken bugün tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 100 siyah-beyazlı futbolsever, Tüpraş Stadı'nda toplanıp otobüslerle Kadıköy'e ulaşacak ve stat çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör