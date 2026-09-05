Kocaelispor’un rakibi Samsunspor!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sezona Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan yeşil-siyahlılar, ligin 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e, 3. haftada da Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetlerle puanını 6 yaptı.

Körfez ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Jovanovic ve Petkovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör