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Giriş Tarihi: 5.09.2026 09:41

Kocaelispor'un rakibi Samsunspor!

Kocaelispor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın (6 Eylül pazar günü) Samsunspor'u konuk edecek.

AA
Kocaelispor’un rakibi Samsunspor!
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sezona Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan yeşil-siyahlılar, ligin 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e, 3. haftada da Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetlerle puanını 6 yaptı.

Körfez ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Jovanovic ve Petkovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Kocaelispor'un rakibi Samsunspor!
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