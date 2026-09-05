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Giriş Tarihi: 5.09.2026 19:58

Korede Osundina, Muğlaspor'a imza attı!

Muğlaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina ile anlaşma sağladı.

AA
Korede Osundina, Muğlaspor’a imza attı!
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1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijerya asıllı ABD'li futbolcunun kiralık transferi konusunda Casa Pia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Orange County, Feyenoord 21 yaş altı, Dordrecht ve Casa Pia takımlarının formalarını giyen Osundina'nın kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

İmza törenine Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı'nın da katıldığı aktarıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUĞLASPOR #1. LİG

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Korede Osundina, Muğlaspor'a imza attı!
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