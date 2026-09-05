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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:55

Milan Skriniar: Bu şekilde devam edemeyiz

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar: Bu şekilde devam edemeyiz
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Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Milan Skriniar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz kontrataklarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu da biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu şekilde devam edemeyiz. Daha iyi olmak durumundayız.

Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalyıız, bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Milan Skriniar: Bu şekilde devam edemeyiz
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