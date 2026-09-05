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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:20

Orkun Kökçü: Uzun bir maraton var!

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu.

Orkun Kökçü: Uzun bir maraton var!
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Derbi zaferiyle ilgili Orkun Kökçü, "Kadıköy'de kazanmak güzel bir his. Sevinci biraz abarttık ama devam ediyoruz, lig çok daha uzun, yeni başladı. Uzun bir maraton var. Böyle, üstüne koyarak devam etmemiz lazım" dedi.

Dusan Vlahovic'e yaptığı asistle ilgili soruya Orkun Kökçü, "Vlahovic'in gol pozisyonunda orada olacağını biliyordum. Ezbere attım pası. Gol atmak için aç ve üst düzey bir santrfor" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #DUSAN VLAHOVİC

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Orkun Kökçü: Uzun bir maraton var!
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