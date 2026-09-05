Rıdvan Yılmaz: Arma her şeyden önce geliyor!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, müsabaka sonrasında konuştu.
Müsabakayı değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "Gerçekten muazzam bir maç oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. Çok daha fazla skor bulabilirdik. Bütün takım arkadaşlarım ruhuyla oynadı. Buraya galibiyet için geldik ve kazandık, çok mutluyuz" dedi.
Derbilerin atmosferi ile ilgili Rıdvan Yılmaz, "Böyle maçlar için büyük konuşmamak lazım. Arma her şeyden önce geliyor. Biz de bunu yaptık" açıklamasını yaptı.
Attığı gole dair soruya Rıdvan Yılmaz, "En son Galatasaray'a gol atmıştım. Çok mutluyum. Sonuç olarak bizim ülkemizin ve dünyanın en önemli derbilerinden birisi. Tarihe geçecek bir gol attım belki de, ayrıca gururluyum" cevabını verdi.
Vincenzo Italiano'ya parantez açan Rıdvan Yılmaz, "Hocayla harika çalışıyoruz. Tüm takımla beraber iletişimimiz, hırsımız var. Hoca teker teker herkesle ilgileniyor. Ben çabalıyorum. Bugün de gol attım. Daha fazla skor katkısı yaparak takımıma faydalı olurum" dedi.