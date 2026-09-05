Rıdvan Yılmaz: Arma her şeyden önce geliyor!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, müsabaka sonrasında konuştu.

Müsabakayı değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "Gerçekten muazzam bir maç oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. Çok daha fazla skor bulabilirdik. Bütün takım arkadaşlarım ruhuyla oynadı. Buraya galibiyet için geldik ve kazandık, çok mutluyuz" dedi.

Derbilerin atmosferi ile ilgili Rıdvan Yılmaz, "Böyle maçlar için büyük konuşmamak lazım. Arma her şeyden önce geliyor. Biz de bunu yaptık" açıklamasını yaptı.