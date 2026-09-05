Samsunspor, Kocaeli’den 3 puanla dönmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, yarın saat 20.00'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, Nuri Asan Tesisleri'nde bugün yapacağı ter antrenmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ardından Kocaeli'ye gidecek olan Samsun kafilesi, kampa girerek maç saatini bekleyecek.



SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Elayis Tavsan ve Marius Mouandilmadji'nin yanı sıra daha önce ertelenen kırmızı kart cezası bu maç öncesinde onaylanan Elliot Watt Kocaelispor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki kırmızı-beyazlıların Kocaelispor karşısına 4-2-3-1 dizilişi ile kalede Okan Kocuk, savunma dörtlüsünde Joe Mendes, Gabriele Guarino, Strahinj Erakovic, Logi Tomasson, ön liberoda Yunus Emre Çift ile Celil Yüksel ikilisi, hücum hattında Emre Kılınç, Antoine Sekongo, Afonso Sousa ve en ileri uçta da Saikouba Jarju ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör