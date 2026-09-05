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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:07

SON DAKİKA | Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması!

Galatasaray Kulübü, sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması!
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Galatasaray Kulübü, sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla alakalı bilgilendirmede bulundu.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY KULÜBÜ #MARİO LEMİNA #WİLFRİED SİNGO #GALATASARAY

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SON DAKİKA | Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması!
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