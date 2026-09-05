Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Giriş Tarihi: 5.09.2026 10:14

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında, yarın (6 Eylül pazar günü) Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

AA
Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni konuk edecek
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA