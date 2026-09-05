Uğur Uçar’ın hedefi Süper Lig’de ilk galibiyet!

Çorum FK
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'in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve sürat çalışmasıyla devam etti.Futbolcular daha sonra karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu.
Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Uğur Uçar, "Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.
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Hakan Kurt - Editör