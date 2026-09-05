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Giriş Tarihi: 5.09.2026 20:57

Uğur Uçar'ın hedefi Süper Lig'de ilk galibiyet!

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar galibiyet hedeflediklerini dile getirdi.

İHA
Uğur Uçar’ın hedefi Süper Lig’de ilk galibiyet!
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve sürat çalışmasıyla devam etti.Futbolcular daha sonra karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Uğur Uçar, "Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #UĞUR UÇAR #EYÜPSPOR #ÇORUM FK

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Uğur Uçar'ın hedefi Süper Lig'de ilk galibiyet!
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