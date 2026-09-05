Vincenzo Italiano: Korkmadan oynuyoruz!

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularının geri düşmelerine rağmen çok iyi reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Bugün en güzel şey, çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemek, oyundan kopmamak ve 3 puan almaktı. Bu reaksiyon için çok mutluyum. Topu gereksiz kaybetmedik. İkinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdik. Oyundan hiç kopmadık. Orta sahada Orkun, Salih ve Olaitan, çok iyi performans gösterip gelişiyor. Orta sahanın maçın belirleyici bölümü olduğunu söyleyebilirim. Bugün oyuncularım orta sahada belirleyici performans gösterdi." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Italiano, "Bu takım daha ne yapabilir bilemiyorum. Henüz 4. haftadayız ve lig çok uzun. Yakın zamanda Avrupa maçları başlayacak. Maçlar sıkışık tarihlerde oynanacak. Herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor. O zor zamanlarda gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bir maçı yüzde 100 domine edemezsiniz. İyi ve kaliteli oyunculara sahip Fenerbahçe'ye karşı maçı tamamen domine etmek kolay değil. Bugün karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Gol şansları, girdiğimiz pozisyonlarda bunu görebiliriz. Korkmadan oynuyoruz ve idmanda yaptıklarımızı maçta gösteriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu takımın potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.