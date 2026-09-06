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Giriş Tarihi: 6.09.2026 23:51

Ajax'tan Aaron Bouwman açıklaması!

Ajax, PSV maçında sert bir faule maruz kalan Aaron Bouwman'ın astanede gözlem altında tutulacağını açıkladı.

AA
Ajax’tan Aaron Bouwman açıklaması!
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Hollanda Eredivisie) PSV'ye karşı oynanan maçta Ruben van Bommel'in sert faulüne maruz kalan Ajaxlı futbolcu Aaron Bouwman, eylül ayını kapattı.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin eylül ayı boyunca sahaya çıkamayacağı ve bugün de hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan muayenelerde Bouwman'ın göğüs kemiğinde ve akciğerinde morarma da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirdiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün oynanan 5. hafta maçında PSV, deplasmanda Ajax'ı 3-1 mağlup ederken bir pozisyonda Bouwman, hava topu için yükseldi. Topa müdahalede geç kalan Van Bommel ise hızla gelerek Bouwman'ın kafa ve üst vücut bölgesine çok sert şekilde çarptı.

Bu tehlikeli pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AJAX #PSV

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Ajax'tan Aaron Bouwman açıklaması!
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