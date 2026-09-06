Batman Petrolspor, 7 gollü maçta Fatih Karagümrük’ü mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Karşılaşma Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynandı.

Mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. VAR'da Kadir Sağlam görev aldı.

Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük engelini 4-3'lük skorla geçti.

Batman Petrolspor'un gollerini 16. dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek, 46 ve 64. dakikalarda Polat Yaldır ile 49. dakikada Pedrinho kaydetti. Fatih Karagümrük'te fileleri 48. dakikada Cenk Tosun, 54. dakikada Pesic ve 56. dakikada Traore havalandırdı.

Bu sonucun ardından Batman Petrolspor puanını 16'ya yükseltti ve liderliğini perçinledi.

Fatih Karagümrük ise haftayı 8 puanda kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör