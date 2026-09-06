Bazı şeyler mide bulandırıyor!

Derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu, penaltı bekledikleri pozisyona devam kararı verilmesine sert tepki gösterdi: "Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye gördü, hakem görmediğini söyledi. Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Bazı şeyler midemizi bulandırıyor. 'Önümde adam vardı, görmedim' diyor. Bu nasıl bahane? Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla. Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör