Bitmeyen hesaplaşma

Derbinin sonucundan çok Fenerbahçe stoperi Milan Skriniar ile Beşiktaş'ın forveti Dusan Vlahovic'in mücadelesi konuşuldu. İtalya'da İnter- Juventus/Fiorentina eşleşmesinde birbirleriyle rakip olan ikili, kıran kırana mücadelesinin bir benzerini de Kadıköy'de yaşadı. Özellikle Nisan 2022'deki Juventus-İnter derbisinde Skriniar'ın, Vlahovic'e adım attırmayan performansı uzun süre konuşulmuştu. Dün de ikili arasında 51. dakikada tansiyon yükseldi. Bir pozisyonda top, Skriniar'ın koluna çarptı. Hakemin devam kararına Beşiktaş'ın santrforu Vlahovic tepki gösterince F.Bahçeli oyuncu ve Sırp yıldız arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araya oyuncuların girmesiyle ortam sakinleşti. Hakem Halil Umut Meler, iki isme de sarı kart gösterdi.

'BÖYLE DEVAM ETMEZ'

Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, takım olarak daha iyi olmaları gerektiğine vurgu yaptı ve şöyle konuştu: "Bu şekilde devam edemeyiz. Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalıyız, bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör