Bizi ince ince doğruyorlar

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yenilgi sonrası hakemler hakkında sert açıklamalar yaptı. Beşiktaş karşısında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

4 haftadır yorum yapmadık bu akşama kadar. G.Birliği maçında 2 penaltı verilmedi, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı vermedi. Taraftardan özür diliyorum, takım iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. 2 tane penaltımız verilmedi.

Bu hakemler yeteneksiz. Bu hakemlerle Türk futbolu bir yere gitmez. Ceza vereceklermiş. Cezadan falan korkmam ben. Hakkımızı yediler. Gerekirse ligleri 1 sene ertelesin, hakem yetiştirsinler.

Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle topu önüne alıyor, penaltı vermiyor. Kerem'in pozisyonunda çelme takıyor, yine vermiyor.

Yabancı geliyormuş. Yabancının işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, hepsi yeteneksiz. İnce ince doğruyorlar.

KARTAL'A MÜLDÜR MESAJI!

Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz! Türk futbolu bir yere gitmez.

Çözüm mü? Onu Federasyon Başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Eğer ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz. İş başka yerlere gider.

Ayın 27'sinde mali kongre var. Orada her şeyi anlatacağım. Önemli olan kadrodaki Türk çocukları kazanmak. Stoper eksik diyorlar, aldık bir tane genç arkadaş, Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Kadromuz iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha fazla çalışmamız lazım.

SORUMLU BENİM ÖZÜR DİLERİM!

Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladıkları sezonun ilk derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kendileri için çok kötü bir gece olduğunu söyledi. İstemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diye konuştu. Maçın kırılma noktasının ne olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik ve böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.



DİKKAT ÇEKEN POZİSYONLAR

Dirseğe kırmızı beklentisi

15. dakikada Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın Dusan Vlahovic'in önce formasından çekip ardından dirseğiyle rakibine yaptığı müdahalede siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi. Ancak hakem faul çalmakla yetindi.

Gerginlikte sarı çıktı

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında 52. dakikada yaşanan gerginlikte sarı-lacivertli stoperin, Sırp golcünün boğazını tuttuğu pozisyonda siyahbeyazlılar, kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

F.Bahçe penaltı bekledi

İLK yarıda ceza sahası içinde Beşiktaş'ın stoperi Agbadou'nun, Oğuz Aydın ile ikili mücadelesinde eline değen topta Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler devam ettirdi.

Fenerbahçe'den 2. penaltı itirazı

DAKIKA 75'te topla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler uzun süre penaltı itirazlarında bulunsa da hakem VAR'ı dinleyerek oyunu devam ettirdi.



DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kadıköy'deki derbiden galibiyetle ayrılarak çok önemli 3 puanı alan Beşiktaş, 2014/15'ten bu yana Fenerbahçe deplasmanında hem 5+ isabetli şut çektiği (6) hem de 5+ isabetli orta yaptığı (5) ilk maçı oynadı.



İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu altıncı Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı (4G-1B). Sarı-lacivertli takımın lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (45) ve gol yediği (163) rakibi Beşiktaş oldu.



Siyah-beyazlı ekibin Sırp santrforu Dusan Vlahovic, 2000/01'den bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta Çorum FK karşısında hat-trick yapmıştı.



Hava topu mücadelesinde Beşiktaş farkını gösterdi. Girdiği 22 hava topunun 13'ünü kazanan siyah-beyazlılar, yüzde 59'luk değer yakaladı. F.Bahçe ise 22'de 9 ile yüzde 41'de kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör