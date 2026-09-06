Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.09.2026 17:33

CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak üstlenecek.

VAR'da Manuel Schuttengruber, AVAR'da ise Anıl Usta görev alacak.

Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Metehan Baltacı, Abdurrahim Dursun, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Arda Aslan, Koita.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA