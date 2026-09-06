CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak üstlenecek.
VAR'da Manuel Schuttengruber, AVAR'da ise Anıl Usta görev alacak.
Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı saat 20.00'de başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Metehan Baltacı, Abdurrahim Dursun, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Arda Aslan, Koita.