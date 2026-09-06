Dadaş evinde dirildi

Erzurumspor, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet- 1 beraberlikle taraftarını üzen Dadaşlar, sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi.
Emektar golcü Eren Tozlu, 17. dakikada ağları bularak takımını öne geçirdi. İlk devre bu skorla biterken ikinci yarı Konyaspor, 3 değişiklikle oyunda denge kurmaya çalıştı. Ancak savunmada hata yapmayan Erzurumspor, rakibine istediği pozisyonları vermedi.
Konya karşılaşmayı 1 isabetli şutla tamamladı. Bu sonucun ardından Dadaşlar, ligde 4 puana yükseldi. 4 hafta sonunda puanla tanışamayan, geçen sezon da son 3 maçta galibiyet alamayan Konyaspor, 7 maçtır kazanamıyor. Sonraki hafta Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Konyaspor da sahasında Trabzon'u ağırlayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör