Dadaş evinde dirildi

Erzurumspor, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti.Emektar golcü Eren Tozlu, 17. dakikada ağları bularak takımını öne geçirdi. İlk devre bu skorla biterken ikinci yarı Konyaspor, 3 değişiklikle oyunda denge kurmaya çalıştı.Konya karşılaşmayı 1 isabetli şutla tamamladı. Bu sonucun ardından Dadaşlar, ligde 4 puana yükseldi. 4 hafta sonunda puanla tanışamayan, geçen sezon da son 3 maçta galibiyet alamayan Konyaspor, 7 maçtır kazanamıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör