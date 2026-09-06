Daha agresif olun

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılmasının ardından gözler, dümene geçen Hüseyin Çimşir'e çevrildi. İlk ciddi sınavını Gençlerbirliği maçında verecek 47 yaşındaki çalıştırıcı, hem ilk 11'de hem de oyun felsefesinde değişiklikler yapacak. 1'i lig, 1'i Avrupa olmak üzere son 2 maçından yenilgiyle ayrılan Fırtına, kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Çimşir, göreve gelir gelmez oyuncularından sahadaki duruşlarını değiştirmelerini talep etti. Takımın daha agresif bir kimliğe bürünmesini isteyen Çimşir, yan paslardan ziyade dikine giden, rakip kalede pozisyon zenginliği üreten ve hücumu düşünen bir oyun anlayışı kurguluyor.

AYAĞA KALKMA VAKTİ

Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkacak. Papara Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. İlk 3 haftada 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, çıkışa geçmek istiyor. Fırtına'da Batagov, Okay, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli yok.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör