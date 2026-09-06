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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Derbi öncesi bahis operasyonu

Derbi öncesi bahis operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik para trafiğinin kesilmesi amacıyla kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından "Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok" başlığıyla paylaşımda bulundu ve şunları kaydetti: "345 yasa dışı bahis sitesi ile 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi. Tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında aklama suçlarından soruşturma başlatıldı." Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Derbi öncesi bahis operasyonu
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