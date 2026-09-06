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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Durumu kritik

Durumu kritik
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Galatasaray, sakatlık yaşayan isimlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başakşehir maçında kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Osimhen ve Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin bugün tamamlanacağı belirtildi. Aslan'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Osimhen'in yerine Barış Alper'in, Lemina'nın da formasının Abdülkerim'de olma ihtimali var. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir maçında yer alamayan Singo'nun ise sağ uyluğunda hasar ve kanama meydana geldi. Sporting karşısında forma giyemeyecek 25yaşındaki ismin, ekim ayında oynanacak Kasımpaşa maçıyla döneceği öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Durumu kritik
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