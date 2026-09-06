Durumu kritik

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Galatasaray, sakatlık yaşayan isimlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başakşehir maçında kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilenAslan'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Osimhen'in yerine Barış Alper'in, Lemina'nın da formasının Abdülkerim'de olma ihtimali var. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir maçında yer alamayanSporting karşısında forma giyemeyecek 25yaşındaki ismin, ekim ayında oynanacak Kasımpaşa maçıyla döneceği öğrenildi.