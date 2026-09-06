Emre Belözoğlu’ndan hakem sözleri! ’Skandal’

rendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Amedspor'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, hakem kararlarının kendilerini zorlayacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, izleyenlerin keyif aldığı bir 90 dakika olduğuna dikkati çekti.

2-0'dan sonra maçı çok rahat 3-0, 4-0'a götürebilecek pozisyonları bulduklarını belirten Belözoğlu, "Çok genç, dinamik bir takımız ama futbol zor bir oyun. Hiç beklenmedik kötü bir gol yedik. Sonrasında rakibi oyuna ortak ettik. Rakibin çok kaliteli, bireysel yetenekleri yüksek olan iyi oyuncuları var. Son bölümde beklenmedik bir gol daha yedik. Maçı bitirmemiz gerekiyordu ama bu oyuncularla bu tecrübeyi yaşayacağız. Üzgünüm. Hakemin de maçın sonunda o penaltıyı vermemesi başlı başına skandal. Türkiye'de çok fazla taktik ve teknik konuşmak bazen boş geliyor. Bu hakemlerle bizi yine zor bir sene bekliyor." ifadelerini kullandı.

Takım olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Yaptığımız yatırımlar var. Bugün 2. Lig'den, 3. Lig'den gelen futbolcular oyuna girdi. Dört haftada bu oyuncular, bu mücadeleyi vereceğini gösterdi. Kulüp, bu yatırımının karşılığını bekleyecek. Bizim kümede kalmak dışında hedefimiz olamaz. Bu oyunculara bunun üzerinde bir yük vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.