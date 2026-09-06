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Giriş Tarihi: 6.09.2026 13:12

Gaziantep FK, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

AA
Gaziantep FK, Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olacak
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk haftası evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, seyircisi önünde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar sonrası teknik direktör Mirel Radoi ile yolları ayıran kırmızı-siyahlı yönetim, takımı teknik direktör Orhan Ak'a emanet etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Gaziantep FK, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak
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