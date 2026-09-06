Gel bir Sara’yım

Başakşehir engelini Gabriel Sara
'nın şık golüyle 3-2 aşan Galatasaray
üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 90+1'de frikikten tabelayı yazan Sambacı, bu sezon 2 gol-2 asistle yıldızlaştı.
Ligde 4 maçı da boş geçmezken skorer oyunuyla en iyi sezon başlangıcına imzasını attı. Aslan, geçen sezon Mart ayında Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 27 yaşındaki orta saha için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye almış ve 30 milyon Euro fiyat biçmişti. Premier Lig'de oynama hayali kuran oyuncuyla Ada'dan Fulham, Aston Villa ve Newcastle United ile İtalya'dan Napoli ilgilendi.
Gelen teklifler 20 milyon Euro olunca yönetim, beklediği bonservis bedelini bulamayınca Brezilyalı ismi takımda tutma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk da hem 8 hem de 10 numarada şans verdiği futbolcusundan vazgeçmedi.
Orta sahada Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayan Sara, gösterdiği performansla Galatasaray'ın yeni transferi görüntüsü veriyor.
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Mete Efendioğlu - Editör