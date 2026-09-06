Gerçek Beşiktaş’ı daha görmediniz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten tarif edemeyeceğim kadar mutluyum. Büyük takım performansı gösterdik. Burada oynamak zor. Üç puanı karakter göstererek aldık. Daha da farklı bir skorla kazanabilirdik. Hedefimiz rakibe olabildiğince az pozisyon vermek ve pozisyon yaratmaktı. Şu an için mükemmel değiliz, çünkü daha çok erken. Çalışmamız gerekiyor. Fiziksel açıdan iyiyiz, mental açıdan da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu oyuncuların bacaklarına yansıyor. Avrupa mücadelesi başlayacak, maç sayımız artacak. Bu nedenle fiziksel açıdan da gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Tüm oyuncular hazır olarak takıma dahil olduğunda gerçek Beşiktaş'ı ancak o zaman görebiliriz."



İTALYAN İŞİ

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano ile birlikte adeta şaha kalktı. Takım hücumcu kimliği ile geçen sezondan çok farklı bir görüntü sergilerken bunu sonuçlara da yansıtmasını başardı. İtalyan hoca yönetiminde 10 maça çıkan Kartal, 8 galibiyet alırken, iki kez yenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör