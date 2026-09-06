Kadıköy Kartal’ı!

4. haftada 2. yenilgisini alan Kanarya, lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü

İTALİANO İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

Vlahovic, maçın ardından Orkun Kökçü'ye övgüler yağdırdı. Sırp yıldız, "Orkun bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi asist yaptı bana" dedi. Vlahovic, İtaliano ile ilgili soruya ise, "Yaptığımız her şey, tüm doğrular sahada gözüküyor. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Dünya çapında bir hocamız var" cevabını verdi. Tecrübeli futbolcu, şu anda yüzde 50-60'lık performansla sahada olduğunu da sözlerine ekledi.

PASI EZBERE ATTIM

Kadıköy'de kazanmanın güzel bir his olduğunu belirten Orkun, "Sevinci biraz abarttık ama devam etmek istiyoruz. Dusan ya da diğerleri, tüm takımla uyum sağlamak istiyorum. Benim de işim kolaylaşıyor. Gol pozisyonunda orada olacağını biliyordum. Ezbere attım pası. Dusan, gol atmak için aç, üst düzey bir santrfor" diye konuştu.

TROSSARD: BİZ DAHA İYİYDİK

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard, maçın ardından şöyle konuştu: "Taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla gol atabilirdik ama en önemli şey 3 puanı almaktı."

ORKUN&VLAHOVİC A.Ş.

Çorum FK maçında kazanılan penaltıyı kullanmak yerine topu Vlahovic'e veren Orkun Kökçü, dün akşam da Sırp yıldıza gol attırdı. Kaptan, müsait pozisyonda olmasına rağmen kaleye şut çekmek yerine, topu Vlahovic'e bıraktı. Çorum FK maçında biri penaltıdan 3 gol kaydeden Vlahovic, dün akşam da fileleri sarsarak, üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

RIDVAN'A NAZAR DEĞDİ

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Rıdvan Yılmaz, sakatlanınca 46. dakikada yerini Ouattara'ya bıraktı. Rıdvan, ligde bundan önceki son golünü 14 Mart 2022'de Galatasaray'a (1636 gün) karşı bulmuştu. Tecrübeli futbolcu, "Tarihi bir gol attım, mutlu ve gururluyum" dedi. Bu arada Rıdvan'a gol pasını veren Leandro Trossard, siyahbeyazlı formayla ilk kez skora katkı sağladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör