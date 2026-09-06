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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:00

Muğlaspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK arasındaki maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Muğlaspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Melih Aldemir düdük çaldı. VAR'da Batuhan Kolak görev aldı.

Muğlaspor ile Vanspor FK arasındaki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Muğlaspor'da fileleri 39. dakikada Yasin Uzunoğlu ile 89. dakikada Osundina havalandırdı. Vanspor FK'nın gollerini 12 ve 55. dakikalarda Bardhi kaydetti.

Vanspor FK'da İlkan Sever, 35. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Muğlaspor 9, Vanspor FK ise 5 puana yükseldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUĞLASPOR #VANSPOR FK #1. LİG

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Muğlaspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!
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